«Io, negativo al tampone, non ho niente da festeggiare». La testimonianza

Avere paura, in questi giorni, è normale. Ci aiuta a stare lontani da pericoli, da fonti di contagio. Il nostro timore è uguale a quello di tutti gli altri, eppure c’è più di qualcuno che non può permettersi che esso prevalga, che lo paralizzi.



E’ il caso di un giovane operatore del 118 della provincia di Campobasso, uno dei tanti che recentemente si è sottoposto al tampone Covid perché era stato a contatto con un medico che poi è risultato positivo.



Nel suo caso il responso è stato di “negatività”, quindi ha potuto tirare un sospiro di sollievo, eppure quando lo abbiamo sentito per caso al telefono ci ha detto qualcosa che ci ha lasciato una scia di tristezza e tenerezza che difficilmente si dissolverà.



«Sono stato in quarantena a casa per tre giorni in attesa che mi facessero il tampone, sono rimasto chiuso per tutto il tempo in camera mia.

Vivo coi miei genitori, ma praticamente non li potevo né vedere, né avere contatti ravvicinati con loro. Mia madre mi lasciava il pasto su una sedia vicino alla porta della camera. E più di qualche volta, non l’ho neppure preso e lei lo ritrovava lì intatto.

Sono situazioni strane e di depressione. E l’appetito spesso non ti viene proprio.

Poi è arrivato il giorno del tampone e le mie paure hanno iniziato a prendere corpo.



Mi sono ritrovato coi colleghi davanti al Cardarelli a vivere lo stesso dramma collettivo.



L’attesa.

Che è finita verso la mezzanotte quando con una telefonata mi hanno comunicato la mia negatività.



Non nego che ho tirato un sospiro di sollievo, ma subito dopo il mio pensiero è andato a quei colleghi (grazie a Dio pochi) che, purtroppo, non hanno avuto la mia stessa fortuna. Mi sono sentito anche in colpa nei loro confronti e, sinceramente, ho capito che non avevo niente da festeggiare.

Nonostante mi sia liberato da quella spada di Damocle, ancora oggi sono in quarantena per una questione di precauzione. E durante i giorni che trascorrono troppo lentamente, resto chiuso nella mia cameretta. Tornerei anche subito al mio posto di lavoro, ma non lo farò subito. Anche voi che potete, restate a casa».