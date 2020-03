«Io, malata di tumore, costretta a pagare 13 euro per una mascherina monouso»

Da 3 a 13 euro per una mascherina chirurgica monouso che ha una durata massima di otto ore. Può succedere anche questo in tempo di Coronavirus ed è anche ciò che una donna della provincia di Campobasso ha segnalato (ma anche denunciato alla Guardia di Finanza) quando si è vista chiedere 13 euro in un negozio per un presidio che lei e gli altri tre componenti del nucleo familiare sono costretti a usare in quanto la signora è affetta da patologia oncologica, quindi categoria a forte rischio nel caso di contagio da Covid19.



«E’ una vergogna – ci ha detto al telefono – è una speculazione inaccettabile e soprattutto in periodi di emergenza come questo che stiamo vivendo. Quando ho chiesto il motivo di un così repentino rialzo del prezzo mi è stato fatto capire che la regola è “prendere o lasciare”. In famiglia siamo in 4 e in teoria dovremmo spendere un centinaio di euro al giorno per proteggere me e gli altri componenti».



Si potrebbe pensare che sia tutto normale, che faccia parte del normale gioco dei mercati: se la domanda è molta e l’offerta è poca, è chiaro che il prezzo della merce aumenti. Ma non è proprio così: per la legge può essere reato vendere a prezzi alti speculando sul Coronavirus.