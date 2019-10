“Io leggo perché”, anche l’Iiss di Bojano ha deciso di aderire

Sarà così possibile donare un libro all’istituto matesino

BOJANO. Tutti possono recarsi presso la libreria Incontreria “Il Ponte” in corso Amatuzio con cui si è gemellata l’IISS di Bojano, grazie alla disponibilità di Alessia e Veronica, per scegliere un libro da donare alla biblioteca scolastica dell’IISS di Bojano. Il Dirigente scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio afferma che si tratta di una straordinaria misura di promozione della lettura per i nostri giovani. Ma perché è importante leggere? I libri non sono solo nutrimento per la mente e per l’anima, ma sono emozione. Grazie alla lettura diventiamo capaci di catapultarci letteralmente in mondi sconosciuti. “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… Perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. Queste sono le parole di Umberto Eco. Ogni libro poi contribuisce, in qualche modo, a renderci una persona migliore e ci aiuta ad avere la mente aperta, per essere sempre pronti ad accogliere nuove idee e nuovi punti di vista. Inoltre va rimarcato che studi scientifici hanno dimostrato come la lettura apporti concreti benefici sul nostro cervello, migliorando la memoria e le abilità empatiche. Ecco perché è importante aderire all’iniziativa #ioleggoperché, come sottolinea la referente, prof.ssa Italia Martusciello. Si tratta della più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall’Associazione Italiana Editori. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Anche quest’anno, fino a domenica 27 ottobre, nelle librerie aderenti sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.