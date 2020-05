Io, infermiere molisano, emigrato in Germiania. “L’emergenza Covid l’ho vissuta due volte”

Eugenio Panichella, infermiere molisano, originario di Toro, che quattro anni fa si è trasferito in Germania per svolgere la sua professione. Con lui abbiamo voluto parlare delle difficoltà di trovare un lavoro in Italia e del difficile periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Cinque mesi vissuti lontano dalla famiglia, dagli affetti e dagli amici. Ecco cosa ha risposto alle nostre domande. “Ho vissuto l’emergenza due volte, da due punti di vista. I cittadini tedeschi ci sono stati vicini perché hanno capito i problemi in Italia. Ecco come stiamo vivendo la pandemia in Germania”.