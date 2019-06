“Io faccio la differen…ziata”, recita di fine anno dei piccoli di Bagnoli

REDAZIONE

ISERNIA

Questa mattina, alla presenza del sindaco, Angelo Camele, e delle insegnanti si è svolta a Bagnoli del Trigno, la recita di fine anno scolastico della scuola materna dedicata alla tematica dell’ambiente e del riciclaggio. Un’iniziativa mossa dall’obiettivo di favorire nelle nuove generazioni i comportamenti più idonei per contrastare ogni forma di inquinamento. A tal proposito, all’inizio dello spettacolo, gli alunni hanno letto la famosa lettera di Greta Thunberg, la giovane svedese diventata famosa per le sue battaglie in favore dell’ambiente. Tanti i genitori che sono intervenuti e che hanno assistito allo spettacolo dei piccoli attori. I bambini si sono cimentati in una recita in cui hanno spiegato gli aspetti positivi del riciclaggio e cosa si può fare con alcune tipologie di rifiuti, in particolare la carta e la plastica. Il presidente del gruppo volontari “Bagnolese”, Emanuele Ianiero, al termine della manifestazione ha consegnato attestati a tutti i bambini per il loro impegno a sostenere il progetto promosso dallo stesso sodalizio dal titolo “Io faccio la differen…ziata” e che mira a promuovere le buone pratiche in tema di raccolta differenziata. I bambini, veri protagonisti dell’iniziativa, si sono cimentati anche in disegni dedicati al tema dell’ambiente, ricevendo i meritati applausi delle autorità civili e ecclesiastiche. Il gruppo di volontariato, infine, ha voluto ringraziare tutto il corpo docente che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa.