“Io dializzato ho paura nel frequentare gli ospedali”, la lettera firmata

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un dializzato sulla situazione di difficoltà che le persone fragili stanno affrontando a causa dell’emergenza Covid-19. “Sono un dializzato, una di quelle persone che il nostro sistema nell’ultimo periodo ha catalogato come ‘persone fragili’. Prima della fragilità viene la nostra persona, la nostra paura nel frequentare a giorni alterni ospedali, ricevere visite specifiche e controlli di routine attinenti alla nostra patologia. Dializzo, tre giorni a settimana presso il centro emodialisi dell’ospedale Vietri di Larino, uno dei pochi reparti per fortuna ancora in vita, rischiando al pari del personale sanitario il contagio da coronavirus. A differenza di quest’ultima categoria, che giustamente ha ricevuto la somministrazione del vaccino, noi malati a rischio ancora conosciamo quando riceveremo il necessario vaccino. Sono altresì un docente e nella nostra regione nemmeno questa categoria ha iniziato l’iter di vaccinazioni mentre nelle altre regioni questo è accaduto e si sta procedendo seppur con diverse problematiche alla vaccinazione. Una regione così piccola potrebbe vaccinare tutti in una settimana. Invece assistiamo giornalmente a sciagure decisionali, a teatrini imbarazzanti, a indecisioni per questo o quell’altro interesse che purtroppo portano alla perdita di vite umane. A chi attribuire le responsabilità?. Questa politica, così come questo agire è di una tristezza infinita. Negli anni mi sono speso e impegnato per il bene e per la valorizzazione culturale e sociale della mia Regione ma in questi ultimi mesi sperimentando la qualità del sistema sanitario rimango affranto dal suo funzionamento che risulta inefficace ed inefficiente. Basta giocare con la vita delle persone, è tempo di responsabilità, di progettualità e di agire. Non possiamo aspettare ancora, non possiamo essere sempre il fanalino di coda dell’Italia. Oggi la sufficienza, l’immobilismo non pagano. Un accorato appello ad agire in fretta per tutelare e salvaguardare il bene più prezioso che è la vita”.