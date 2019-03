Io Amo Campobasso, spunta il nome di Domenico Iannacone

CAMPOBASSO

Il giornalista molisano Domenico Iannacone – volto noto della Rai nazionale – possibile candidato sindaco del movimento Io Amo Campobasso. Iannacone è tra i primi firmatari del manifesto lanciato sul web lo scorso 14 febbraio. Stando ai rumors, il giornalista Rai potrebbe avere le carte in regola per rappresentare la figura di sintesi del neo movimento campobassano. Partito dalla sua Torella del Sannio, Iannacone si è fatto strada in casa Rai, costruendo una carriera di tutto rispetto. La sua presenza all’interno dei giochi della politica molisana non è nuova. Alle Politiche del 2018 è stato quasi vicino alla candidatura con il Partito Democratico.

Se l’ipotesi di Iannacone diventasse reale, non sarebbe da escludere una eventuale convergenza del Pd e di tutto il centrosinistra sulla sua candidatura a sindaco. Ricordiamo che nelle scorse settimane è circolato anche il nome dell’avvocato Mariano Prencipe come papabile leader di Io Amo Campobasso alle prossime amministrative. Anche lui non è nuovo alla scena politica. Nel 2014 è stato ad un passo dalla candidatura alle Primarie del centrosinistra.