“Io Amo Campobasso” presenta la lista, Liberanome: «Obiettivo: risollevare le sorti di questa città» (VIDEO)

CAMPOBASSO

Si è tenuta oggi, domenica 12 maggio, presso la sede del Comitato in Corso Vittorio Emanuele, la presentazione della lista Io Amo Campobasso con candidata sindaco Paola Liberanome. L’evento in un sala colma ha visto l’intervento della candidata sindaco Paola Liberanome che ha illustrato le linee del suo programma per la città e ha presentato i candidati della sua lista.

Di seguito, la lista dei candidati consiglieri per ‘Io Amo Campobasso’:

BATTISTA ADELCHI

CECERE MARIO

CHIOCCHIO GIACOMO

CICCOTELLI CARMEN

COLELLA GIUSEPPE

DI LALLO MAURIZIO

DI VICO VALENTINA

FASANO VALENTINA

GENNARELLI EUSTACHIO

GUERRIZIO ADELE

IACOVINO GIOVANNA

LICAMELI ANGELO

MASTROPIETRO ERICA

MEGA FRANCESCA

PAPA CHARLES

PEDATA ANTONIO

PETRUCCELLI DANILA

PIZZUTO ORIANA

PRAITANO FRANCESCA

SIMONELLI COSTANTINO

SPIDALIERI BARBARA

SQUILLETTI MICHELE

TANELLI LIONELLO

L’ARTICOLO INTEGRALE SULL’EDIZIONE CARTACEA DE ‘IL QUOTIDIANO DEL MOLISE’ IN EDICOLA DOMANI