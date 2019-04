Io Amo Campobasso, Liberanome candidata sindaco: l’ufficialità dall’Assemblea

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, l’Assemblea del movimento politico Io Amo Campobasso ha ufficializzato, dopo dibattito e confronto, la scelta per la candidatura a sindaco. Così come ampiamente previsto ed annunciato a correre per lo scranno più alto di palazzo San Giorgio sarà Paola Liberanome. A sostegno della sua candidatura ci saranno ben due liste. All’interno delle quali potrebbero correre anche attivisti di Potere al Popolo.