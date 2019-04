Io Amo Campobasso, depositata la lista dà il via alla campagna elettorale

CAMPOBASSO

“Io Amo Campobasso” si è presentato puntuale all’appuntamento elettorale. Stamattina, il candidato sindaco della lista civica, Paola Liberamone, insieme ai delegati di lista si è recato presso gli uffici comunali preposti per depositare, secondo quanto previsto dalla legge, il plico contenente la documentazione che permetterà ad Io Amo Campobasso di partecipare alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

«Sette mesi di duro lavoro svolto da un gruppo di persone che hanno anteposto le idee – scrivono in una nota – i valori ed il programma agli interessi altri, hanno portato ad un risultato clamoroso: la presentazione di una lista che correrà da sola alle prossime elezioni comunali, con un candidato sindaco donna, ed un elenco di 23 candidati consiglieri scelti per professionalità e competenze. Già in settimana, Io Amo Campobasso aveva ufficializzato la composizione della lista, in anticipo rispetto a tutte le altre forze politiche, a dimostrazione che nessun nome è stato messo lì a caso a fare, come si suol dire, da riempi-lista.

Completati gli adempimenti burocratici, presto l’attenzione si sposterà sulla campagna elettorale che Io Amo Campobasso intende fare per strada, a contatto con i cittadini, così come è stato per la raccolta delle firme a sostengo della presentazione della lista. Io Amo Campobasso è stata una delle pochissime liste a raccogliere i consensi in piazza, trascorrendo un giorno e mezzo ad incontrare i sottoscrittori del manifesto, primo atto ufficiale del gruppo civico, ma anche i campobassani che con interesse si sono avvicinati al banchetto per porre domande sul programma proposto.

Oggi, dopo la scadenza di presentazione delle liste, Io Amo Campobasso si è messa subito al lavoro; già nel primo pomeriggio tutti i candidati con in testa il candidato sindaco, Paola Liberanome, si sono riuniti in riunione per definire i dettagli operativi successivi. E’ tempo di campagna elettorale. Io Amo Campobasso lavorerà per farsi conoscere dai cittadini, per far conoscere ai cittadini il programma che si intende attuare, per convincere i cittadini a credere nella possibilità di un cambiamento vero».