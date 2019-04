Io Amo Campobasso chiude al Pd e apre alle civiche, Liberanome verso la candidatura

REDAZIONE

Nessuna possibilità di accordo tra Io Amo Campobasso e Partito Democratico. Ieri le delegazioni del Pd e di IAC si sono incontrate per concludere la fase di confronto sulla possibilità di un percorso comune, in vista delle prossime elezioni comunali, ma seppur il confronto in queste settimane sia stato proficuo e costruttivo, si è riscontrata l’impossibilità di raggiungere un’intesa. «Posizioni programmatiche divergenti – spiegano i vertici di Io Amo Campobasso – non hanno consentito ulteriori approfondimenti della discussione. Inoltre, il mandato delle rispettive delegazioni non permette il raggiungimento di alcun accordo. Io Amo Campobasso prosegue il suo percorso di aggregazione di tutte le forze civiche e democratiche che in città si riconoscono nel suo manifesto fondativo e auspica che in futuro le forze democratiche e progressiste di Campobasso possano riprendere a dialogare, nella condivisione degli obiettivi di rinascita della città». Stando alle indiscrezioni, Io Amo Campobasso potrebbe investire sull’avvocato Paola Liberanome, quale candidato sindaco di Campobasso, a capo di due o più liste. Ragionamenti ancora aperti.