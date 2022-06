Invitalia, Draghi silura Arcuri e sceglie il molisano Rocco Sabelli

Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Rocco Sabelli e Bernardo Mattarella sono nominati rispettivamente presidente e amministratore delegato di Invitalia.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Rocco Sabelli è un famoso manager originario del Molise. Classe 1954, nasce ad Agnone, in provincia di Isernia il 12 agosto.

Si laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università La Sapienza di Roma e, poco dopo, inizia la sua carriera professionale nello Zuccherificio del Molise. Successivamente entra in GEPI (oggi Invitalia) dove si occupa di fusioni e acquisizioni. Nel 1985 passa in Ageni, l’agenzia per la riconversione, privatizzazione e dismissione delle aziende del gruppo ENI, dove ricoprirà il ruolo di responsabile di fusioni e acquisizioni, sviluppo progetti e pianificazione strategica. Dal 1990 al 1992, diventa amministratore Delegato e Presidente della NUOVA IDENI, finanziaria di partecipazioni industriali. Un anno dopo passa al Gruppo Telecom Italia, dove sarà nominato Responsabile Pianificazione e Controllo della Regione Lazio e, dal 1994, Responsabile Pianificazione e Controllo dell’Information Technology nella Divisione Centrale. Entra in TIM nel 1995 dove ricoprirà ruoli di crescente responsabilità: prima come Responsabile Pianificazione e Controllo, poi Vice Direttore Generale nel 1997 e Direttore Generale nel 1998. Nel 1999 viene nominato Direttore Mercato Italia Rete Fissa e Internet in Telecom Italia, diventando Responsabile della Business Unit Wireline Services nel periodo 2000-2001.

Rocco Sabelli è noto anche per essere tra i fondatori di Omniainvest di cui diviene Amministratore Delegato. La sua carriera di successo continua e, nel 2003, viene nominato Amministratore Delegato della finanziaria IMMSI di Roberto Colaninno e CEO della società controllata Piaggio. Qui ilsuo ruolo sarà quello di completare il consolidamento nel settore delle due ruote con le acquisizioni di Aprilia e Moto Guzzi, di rivitalizzare il business con il lancio di nuovi prodotti (ad esempio il primo scooter a tre ruote MP3), di riorganizzare la filiera dei costi mediante la delocalizzazione di alcune attività produttive, di rendere la Piaggio un brand internazionale, presente in tre continenti (Nordamerica, Europa, Asia), e di quotare l’azienda in borsa.

Lascia nel 2006 a ristrutturazione e quotazione completate, con la Piaggio in utile di oltre 70 milioni rispetto ad una perdita di 138 milioni nel 2003 (fonte: bilancio Piaggio). Nel 2008 viene scelto come Amministratore Delegato di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana per portare a termine il piano Fenice, il progetto di salvataggio e rilancio di Alitalia messo a punto da Banca Intesa nell’estate 2008 su incarico del governo italiano. I principali obiettivi per l’implementazione del piano sono: la ricerca del gruppo di investitori (tra luglio e dicembre 2008), acquisizione del ramo aziendale e di Air One (dicembre 2008), accordo con i sindacati e il governo (novembre 2008), partnership e accordo con Air France-KLM (2009). Si dimette dalla carica di Amministratore Delegato di Alitalia a febbraio 2012 lasciando la società in pareggio operativo nel IV trimestre 2011.

Rocco Sabelli, oltre ad avere un importante curriculum professionale in ambito di aziendali, è appassionato di cultura. Il suo desiderio di trasmettere ciò che ha imparato prende forma nel 2013, quando collabora alla scrittura del libro “Scacchi e strategie aziendali” con Luca Desiata e Anatolij Karpov. Dall’aprile 2019 è presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. società in-house del Ministero dell’economia e delle finanze di cui è unico azionista. Sabelli il 19 dicembre dello stesso anno si dimette a causa di contrasti con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.