Invisibili ai più, la cena speciale per i poveri

REDAZIONE TERMOLI

“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. E’ con questo spirito che si sta svolgendo la seconda edizione della “Settimana del Povero”, promossa dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino in questa settimana che va dall’11 al 17 novembre. Al centro della Caritas ci sono “gli ultimi”, stranieri, italiani, disagiati. Per loro ci si è attivati per offrire non solo la mensa della Caritas aperta, come di consueto, a pranzo ma anche per una colazione particolare. Sono infatti gli alunni dell’Istituto Alberghiero di Termoli a preparare tutti i giorni la colazione. Una esperienza importante e formativa per i giovani con la certezza di aver fatto del bene a chi non ha tante possibilità. Ogni sera alle 18, invece, gli ospiti condividono la cena nelle parrocchie della città proprio come accaduto ieri nei locali della Chiesa Gesù Crocifisso. Un momento conviviale di festa e fraternità che ha visto tante signore adoperarsi per preparare una ricca e squisita cena con tanto di torta e dolcetti per il finale. Una serata diversa per i meno fortunati che hanno potuto davvero trascorrere dei momenti di spensieratezza. A servirla sono stati gli stessi ragazzi guidati dai loro educatori che hanno concretamente potuto aiutare il prossimo attraverso un gesto di grande umanità. La settimana del povero si concluderà domenica 17 novembre alle ore 18 nella mensa della Caritas.