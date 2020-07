Investito sulle strisce in via Corsica muore dopo 11 giorni, ieri l’autopsia

Si è svolta nel pomeriggio di ieri l’autopsia sul corpo del 72enne Rocco Gaimberardino, deceduto poco meno di due settimane dopo essere stato investito lungo via Corsica a Termoli, all’altezza del discount Md da un suv. La procura di Larino ha iscritto nel registro degli indagati oltre al conducente del Suv bianco anche un medico del pronto soccorso ed un anestesista che erano di turno in ospedale la sera dell’incidente, precisamente nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Il 72enne dopo 2 giorni venne trasferito a Pescara. Intanto il conducente del suv è indagato per omicidio stradale. Entro 90 giorni è atteso il responso dell’autopsia.