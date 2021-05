Investito sulla Statale 16, muore ciclista di 69 anni

È deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto un ciclista di 69 anni. L’incidente è avvenuto sulla Statale 16 in territorio di San Salvo all’altezza del residenze Le Nereidi. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è stato investito da una macchina che procedeva in direzione di Vasto. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. L’incidente è avvenuto a poca distanza dal confine con il Molise lungo una delle arterie più trafficate nel periodo estivo.