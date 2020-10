Investito sulla Statale 16, 74enne trasferito a Chieti in prognosi riservata

E’ stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Chieti il 74enne di Colletorto che nella serata di domenica è stato investito sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. Tutto è accaduto in una manciata di minuti con la Peugeot 308 che ha falciato l’uomo, originario di Colletorto. Dopo un primo trasferimento presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto, l’uomo è stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Chieti. I carabinieri che stanno indagando sull’investimento hanno sequestrato l’auto, così come prevede la procedura in questi casi.