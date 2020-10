Investito sulla Statale 16, 74enne di Colletorto trasferito in ospedale

E’ stato trasferito in gravi condizioni presso il pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto un 74enne di Colletorto che nella tarda serata di ieri, 4 ottobre, è stato investito sulla Statale 16 in territorio di San Salvo. L’uomo, stando a quelle che sono state le prime ricostruzioni, pare abbia sfondato il parabrezza dell’auto investitrice, una Peugeot 308, che stava procedendo verso Vasto. Sul posto il 118 che ha trasferito l’uomo in ospedale e i carabinieri della stazione di San Salvo che si sono occupati dei rilievi di rito.