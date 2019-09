Investito per strada, studente trasferito in pronto soccorso

L’incidente in via Giambattista Vico nei pressi della rotonda che conduce al Terminal Bus

E’ stato trasferito in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso il giovane studente che questa mattina, 26 settembre, è stato investito in via Giambattista Vico, nei pressi della rotonda che conduce al Terminal Bus del capoluogo molisano. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Campobasso arrivata sul posto assieme al 118. E’ probabile che il giovane stesse raggiungendo il Terminal dopo essere uscito da scuola e sia stato investito da una vettura che non ha fatto in tempo ad evitarlo. Il ragazzo è stato quindi portato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. In quella zona spesso e volentieri si creano problemi di assemblamento di ragazzi che percorrono a piedi il tratto di strada che li separa dal terminal. Una situazione che diventa ancora più caotica e congestionata in occasione dell’uscita dagli istituti scolastici con il traffico dei pedoni che si “mischia” a quello delle vetture.