Investito nella notte di Capodanno, 37enne finisce in ospedale

L’incidente a Salcito. Nessun ferito, invece, a causa dei botti

Non si sono fortunatamente registrati incidenti particolari e pericolosi nella notte del Capodanno molisano. A differenza di altre parti di Italia dove la guerra dei botti ha fatto registrare feriti e corse al pronto soccorso, in Molise la situazione è stata più tranquilla e non si sono segnalati incidenti particolari. Un divertimento sano con centinaia di persone in piazza per festeggiare i Capodanni che sono stati organizzati dalle varie amministrazioni comunali. Unica nota di cronaca attorno alle 2.30 della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio a Salcito dove un 37enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo, ossia di media gravità, dopo essere stato investito da un’auto. L’uomo è stato trasferito per accertamenti ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.