Investito mentre era in sella alla sua Harley Davidson, rintracciato il pirata

«Sono stato investito da un’auto pirata sulla Statale 16 a Pagliarelli, aiutatemi a trovarla». Aveva lanciato un messaggio via social il 56enne termolese Lillo Granatieri rimasto vittima agli inizi di settembre di un incidente con la sua Harley Davidson sulla Statale 16 a Pagliarelli. Intorno alle 20 circa del 4 settembre l’uomo stava rientrando a casa con la sua moto dopo una giornata a San Vito Chietino. Un’auto che procedeva in direzione nord ha invaso la sua corsia. Il 56enne è riuscito ad evitare l’impatto frontale e l’auto è fuggita via senza fermarsi. L’uomo era stato ricoverato presso l’ospedale San Pio di Vasto ed attualmente si trova ricoverato all’ospedale Rizzoli di Bologna. Ebbene dopo 3 settimane le forze dell’ordine hanno rintracciato il conducente che ora dovrà rispondere di quanto accaduto.