Investito mentre è in sella alla sua bicicletta, ciclista finisce in ospedale

Non è chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 21 ottobre, in centro a Termoli. Tutto è accaduto in una manciata di secondi all’altezza della rotonda dell’ospedale vecchio quando un giovane in sella alla sua bicicletta sarebbe stato travolto da un’auto che poi sarebbe scappata via.

Le condizioni del ragazzo, immediatamente soccorso dal 118 e dalla Misericordia, non sarebbero gravi e sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Il traffico, caotico a quell’ora del pomeriggio, avrebbe subito dei rallentamenti per permettere le operazioni di rilievo e di soccorso del giovane.