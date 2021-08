Investito mentre è a bordo del monopattino, in ospedale un bimbo di 10 anni

È stato investito da un’auto mentre stava giocando con il suo monopattino un bimbo di 10 anni. Tutto è accaduto nella serata di ieri, 20 agosto, a Montenero di Bisaccia. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Il bimbo si trovava a bordo di un monopattino elettrico quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno trasferito il bimbo in pronto soccorso per accertamenti.