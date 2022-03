Investito mentre attraversava la strada, uomo finisce in ospedale

Un pedone è stato investito questa sera, venerdì 4 marzo, in contrada San Giovanni in Golfo a Campobasso, nei pressi del Bar Europa, intorno alle 19.

Il traffico ha subito forti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso all’uomo che è stato immediatamente raggiunto dai sanitari del 118. I quali gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso. L’uomo era lucido e non ha perso i sensi e sarebbe stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito a scopo precauzionale.

Sul posto la Polizia Municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.