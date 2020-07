Investito mentre attraversa Via Tiberio, trasferito in codice rosso

Una persona è stata investita in via Tiberio a Campobasso e in questo momento sono in atto le operazioni di soccorso da parte del personale del 118. L’investimento è avvenuto in una zona sempre molto trafficata a quest’ora. Immediatamente anche dalla Questura sono giunti agenti per soccorrere il pedone investito e bloccare la circolazione delle auto per permettere la ricostruzione dei fatti. Il pedone è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

(seguono aggiornamenti)