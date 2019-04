Investito in via XXIV Maggio, paura per un giovane

CAMPOBASSO

Erano le 20,30 circa di stasera, giovedì 11 aprile, quando un 28enne è stato investito mentre attraversava la strada in via XXIV maggio. Il conducente della Opel Zafira fermatosi ha prestato immediatamente soccorso al giovane che fortunatamente non pare abbia riportato ferite gravi. Il ragazzo è stato trasportato presso l’ospedale Cardarelli per gli accertamenti del caso. Sul luogo del sinistro oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto inviata da un nostro lettore)