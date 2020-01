REDAZIONE

Un uomo è stato investito nella tarda mattinata di oggi in via Giambattista Vico. L’incidente si è verificato a Campobasso, in un punto nevralgico del capoluogo, nei pressi della rotonda dove quotidianamente decine e decine di studenti camminano a piedi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli.