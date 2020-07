Investito in via Corsica, martedì l’autopsia. Indagati anche due medici

Si terrà martedì 28 luglio l’autopsia sul corpo di Rocco Giamberardino, il 72enne investito nella serata di sabato 11 luglio in via Corsica da un Suv Tiguan. Il sostituto procuratore della Repubblica di Larino titolare delle indagini ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo dell’uomo. Al momento sono iscritti sul registro degli indagati tre persone: oltre al conducente del suv per omicidio stradale, anche il medico e l’anestesista del pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli come atto dovuto. L’uomo è deceduto lo scorso 21 luglio in un letto dell’ospedale di Pescara dove era stato trasferito a causa delle sue condizioni. Adesso spetterà all’autopsia stabilire la dinamica e le cause della morte. Stando a quanto ricostruito finora sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando via Corsica all’altezza della banca Bcc per raggiungere il figlio che si trovava sulla corsia opposta quando è stato investito dal suv che era diretto verso Campomarino. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che lo hanno trasferito in pronto soccorso al San Timoteo dove ha ricevuto le prime cure. Successivamente il trasferimento a Pescara dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata ed è morto dieci giorni dopo l’investimento.