Investito in via Corsica, il 72enne trasferito in terapia intensiva a Pescara

E’ stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pescara, R.G., il 72enne che sabato sera è stato investito mentre stava attraversando via Corsica. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, pare stesse attraversando la strada per raggiungere il figlio sul lato opposto dell’arteria quando è sopraggiunto un suv Wolksvagen diretto a Campomarino che lo ha investito in pieno. Sul posto sono arrivati i medici del 118, oltre a carabinieri e Polizia che si sono occupati dei rilievi di rito e di ascoltare le persone che hanno assistito all’incidente. L’uomo è stato ricoverato in prima battuta nel reparto di rianimazione del San Timoteo di Termoli in prognosi riservata ma ieri, 13 luglio, date le sue condizioni, è stato trasferito presso la terapia intensiva di Pescara dove viene costentemente monitorato.