Investito in pieno centro, grave un uomo

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso l’uomo investito questo pomeriggio in pieno centro a Campobasso, lungo viale Elena. Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 che, dopo le prime necessarie cure del caso, hanno provveduto al trasporto presso il nosocomio del capoluogo. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno invece proceduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente