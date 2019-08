Investito e ucciso l’orso di Rionero

L’automobilista lo ha lasciato agonizzante sul ciglio della strada. Inutili i soccorsi

L’esemplare di orso che da qualche giorno si aggirava intorno alla periferia di Rionero Sannitico è stato investito, in nottata, da un’auto il cui conducente ha pensato bene di fuggire lasciando l’animale agonizzante sul margine della strada che collega il paese alla superstrada Isernia-Castel di Sangro. Sul posto sono arrivati i Carabinieri Forestali che hanno immediatamente chiamato il servizio veterinario del vicino Parco per cercare di salvarlo. Purtroppo, poco dopo, l’orso non ce l’ha fatta.