Investito dopo un diverbio durante la notte di Capodanno: tragedia sfiorata

L’uomo, un 37enne, è stato trasportato in ospedale

Tragedia sfiorata nella notte di Capodanno a Salcito, piccolo centro dell’hinterland trignino. Un 37enne infatti è stato investito da una vettura: l’uomo, trasportato all’ospedale Cardarelli in codice giallo non sarebbe in pericolo di vita. I fatti nella notte a cavallo tra l’ultimo giorno del 2019 e Capodanno. Stando una sommaria ricostruzione dell’accaduto pare che il 37enne, per futili motivi, abbia avuto un diverbio con altre persone (il tutto verso le 2 del mattino); i toni della discussione si sono fatti sempre più accesi. Ad un certo punto, una delle persone poi denunciate, è salito in auto e ha travolto il 37enne. Sul posto sono arrivati i volontari del 118 (che hanno provveduto a trasportare l’uomo all’ospedale Cardarelli) e i carabinieri che hanno raccolto indizi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificato diverse persone.