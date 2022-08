Investito dalla sua auto, tragica fine per un settantenne

Come ogni giorno andava in campagna ad annaffiare il suo orto nelle campagne di Poggio Sannita. Appena arrivato, aveva fermato l’auto ed era sceso per aprire la porta di un capanno agricolo. Purtroppo per lui, la macchina non era stata bloccata correttamente con il freno a mano e si è avviata all’indietro, travolgendo il settantenne che è rimasto schiacciato tra l’auto e il capanno. Ferite gravissime con schiacciamento della gabbia toracica. A nulla sono valsi i soccorsi. Portato al Veneziale dal 118, è spirato all’ospedale di Isernia.

Pasquale Vespa, pensionato, si spostava spesso da Roma a Villacanale dove aveva una casa. Lascia moglie e figli.

Foto archivio