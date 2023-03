Investito da uno scooter in via Tevere: 49enne finisce in ospedale con grave lesione alla gamba

Una grave lesione alla gamba e all’arteria femorale per un 49enne che nella serata di ieri, giovedì 30 marzo, intorno alle 20.30 circa è stato investito da uno scooter in via Tevere a Termoli. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 Molise insieme ai volontari della Misericordia che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Diverse e importanti le lesioni per l’uomo tant’è che i medici sono dovuti intervenire d’urgenza. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia per effettuare tutti i rilievi del caso.