Investito da un’auto mentre era in bici, il conducente del mezzo non si è fermato

Un tranquillo pomeriggio di svago si è trasformato in un momento di pericolo per un ragazzo di 20 anni il quale, a bordo della sua bicicletta, è stato investito da un veicolo. L’incidente, avvenuto a Campomarino Lido ed ha finito per suscitare preoccupazione fra i tanti turisti presenti.

Il conducente dell’auto non solo ha commesso l’investimento, ma anche un’omissione di soccorso, poiché ha scelto di fuggire dalla scena dopo l’impatto. La velocità con cui il conducente ha abbandonato il luogo dell’incidente ha suscitato rabbia e indignazione tra i presenti.

Fortunatamente, nonostante l’incidente, il 20enne non ha riportato ferite gravi. È stato soccorso rapidamente dai professionisti del 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, che sono intervenuti prontamente con un’ambulanza per assicurare che ricevesse le cure necessarie. Il giovane è stato poi trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo, dove è stato sottoposto a controlli medici approfonditi per verificare eventuali danni interni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno iniziato un’indagine per identificare e individuare il conducente del veicolo pirata. La fuga del conducente, oltre a costituire un atto illegale, ha lasciato molte domande irrisolte sull’accaduto e ha spinto le autorità ad intensificare gli sforzi per rintracciare il colpevole.

Questo episodio rappresenta un promemoria per tutti coloro che utilizzano le strade, sia automobilisti che ciclisti, dell’importanza di rispettare le norme stradali e la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico. Le indagini in corso da parte delle autorità competenti sono volte non solo a garantire che il responsabile sia portato alla giustizia, ma anche a sensibilizzare sulla necessità di una maggiore consapevolezza stradale e rispetto reciproco.