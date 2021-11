È stato trasferito in pronto soccorso ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi il 12enne che nella serata di ieri è stato investito da un’auto a Campomarino. Tutto è accaduto in una manciata di minuti lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno trasferito il ragazzo in pronto soccorso per accertamenti.