Investito da un Suv mentre attraversa la strada, muore a Modena 76enne molisano

Stavano rientrando da una passeggiata, probabilmente ne avevano approfittato per fare un po’ di spesa alla Coop di via Canaletto a Modena. Mentre stavano attraversando la strada, sono stati colpiti da un suv, un Fiat Freemont, che aveva appena imboccato la strada e che viaggiava verso la periferia. L’impatto è stato tremendo ed è costato la vita a Gino Marone, 76 anni, originario di Limosano, ma residente a Modena. Sbalzato rovinosamente a terra poco più avanti del passaggio pedonale. Colpito anche il figlio di 46 anni che è stato trasportato all’ospedale, ma che non ha riportato gravi ferite. Per il padre, invece, inutili i soccorsi.