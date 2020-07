Investito da un Suv, grave un uomo: trasportato in Pronto Soccorso in codice rosso

Pesante il bilancio dell’incidente che si è verificato questa sera, 11 luglio, lungo via Corsica a Termoli, all’altezza della Banca BCC Sangro Teatina, una delle strade principali della cittadina adriatica. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, un Suv Volkswagen ha investito un uomo, un 79enne, che è stato trasferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli in codice rosso. Sembrerebbe essere in condizioni serie. Sul posto 118, Carabinieri, Polizia.

I Carabinieri hanno ascoltato la testimonianza di un uomo che abita di fronte al luogo dell’incidente e pare abbia assistito al sinistro.

Il conducente della vettura pare stesse rientrando a Campomarino quando ha impattato contro l’uomo che stava attraversando la strada per raggiungere il figlio che si trovava dal lato opposto.

Seguono aggiornamenti.