Investiti mentre lavorano in A14, grave un operaio. Trasferito con l’elisoccorso (LE FOTO)

REDAZIONE TERMOLI

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. A essere stati investiti, stando alle prime informazioni, sembrerebbero essere stati due operai. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nel primo pomeriggio di oggi. I due pare stessero lavorando sulla corsia nord dell’autostrada A14 all’altezza del km 438 in direzione nord, tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord, vicino al confine con il Molise, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero stati investiti da una autocisterna che si trovava a transitare. Un impatto fortissimo che ha provocato delle ferite gravissime a uno dei due operai. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Vasto Sud e i medici del 118. L’uomo sarebbe stato prima soccorso sul posto e intubato in attesa dell’elisoccorso che l’ha trasferito all’ospedale di Pescara in gravi condizioni. L’altro operaio, invece, è rimasto ferito per fortuna in maniera meno grave. Saranno le indagini avviate dalla Polizia Autostradale a fare luce sulla dinamica di quanto accaduto. Il traffico, particolarmente intenso a ridosso del primo vero ponte dell’estate, ha subito alcuni rallentamenti. Circa due i chilometri di coda in direzione nord che si sono formati per consentire le operazioni di rilievo e di rimozione del mezzo pesante.