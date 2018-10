ISERNIA

É successo poco fa (alle 20,30 circa) una mamma con il figlio piccolo sono stati investiti da un’auto in transito, mentre attraversavano la strada, sembra sulle strisce pedonali. La donna è stata colpita ad una gamba, mentre il bambino nell’impatto avrebbe riportato una contusione alla schiena. Entrambi sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia, in codice giallo, per le cure e gli accertamenti del caso. Tutte le persone coinvolte sono di Isernia, compreso l’investitore. Sul luogo del sinistro per i rilievi necessari a stabilire la dinamica dei fatti gli agenti della Polstrada.