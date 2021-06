Sono state investite mentre si trovavano all’altezza dell’ingresso del centro commerciale “Lo Scrigno” di Termoli urtate da uno scooter che transitava in quel punto mentre loro attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Sarebbe potuta finire molto peggio per una 56enne di Portocannone e una 58enne di Campomarino. L’investimento si è verificato nella prima mattinata di oggi, 3 giugno, le due donne sono state soccorse e trasferite in ospedale al San Timoteo per accertamenti.