Investite due persone in via 24 maggio, entrambe in ospedale: una è più grave

Pesante il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa sera, venerdì 2 dicembre, intorno alle 19, alla fine di via 24 maggio a Campobasso, poco prima del distributore della Esso.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, due donne sono state investite da un’utilitaria. Immediata è stata la chiamata al 118 da parte di chi ha assistito alla scena, con i soccorritori che sono giunti immediatamente sul posto. Hanno prestato le prime cure alle due sfortunate signore sul posto e poi è partita la prima ambulanza alla volta del pronto soccorso del Cardarelli. Mentre l’altra donna ha dovuto attendere l’arrivo di una seconda ambulanza che l’ha trasportata presso l’ospedale di Tappino. Più gravi le condizioni di una donna, portata al nosocomio in codice rosso, mentre l’altra è arrivata in codice giallo.

Il conducente dell’auto si è subito fermato a prestare i primi soccorsi insieme alle persone che in quel momento passavano in zona.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso che hanno fornito il proprio supporto per liberare le due sfortunate dall’auto che le ha investite. Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri che hanno il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito forti rallentamenti perché la strada è stata chiusa al traffico il tempo necessario a permettere i soccorsi.