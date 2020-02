Investita sulle strisce pedonali, donna trasferita in ospedale

L’incidente avvenuto lungo via Martiri della Resistenza a Termoli

E’ stata trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale di Termoli ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi una donna che è stata investita questa mattina, 17 febbraio, mentre attraversava la strada in via Martiri della Resistenza. L’investimento è avvenuto al momento dell’ingresso delle scuole mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Per fortuna le condizioni della donna non dovrebbero essere gravi. Sul posto è intervenuto il 118 e gli agenti della Polizia Municipale a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.