Investita sotto casa, «via Tiberio come una pista da rally»

La segnalazione di una lettrice dopo l-investimento della propria figlia

E’ stata investita sotto casa, mentre stava facendo rientro nella propria abitazione in via Tiberio a Campobasso e solo per un caso fortuito quell’investimento non ha avuto conseguenze ben più gravi. La segnalazione è arrivata da una nostra lettrice, madre della ragazza che ieri sera, domenica 22 dicembre, è stata investita in via Tiberio a Campobasso. Fortunatamente la giovane non ha riportato delle lesioni gravi. La donna, però, vuole sottolineare la pericolosità di quella strada «dove gli automobilisti sfrecciano nonostante ci siano molte abitazioi e un passaggio pedonale». Una segnalazione utile affinché determinate situazioni non avvengano più.