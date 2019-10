Investita mentre cammina per strada, paura per una 14enne

L’incidente tra via Madonna delle Grazie e Piazza Giovanni Paolo II

E’ stata investita mentre stava camminando in via Madonna delle Grazie all’altezza di piazza Giovanni Paolo II. Brutta disavventura per fortuna senza conseguenze fisiche di rilievo per una 14enne residente a Guglionesi. La ragazza, a seguito dell’impatto con la vettura, ha subito un trauma alla spalla sinistra, al piede sinistro e un trauma cranico. La studentessa è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto il 118 e un’ambulanza della Misericordia.