Investita mentre attraversa la strada, l’incidente in via Martiri della Resistenza

REDAZIONE TERMOLI

E’ di una donna trasferita in pronto soccorso sembra non in gravi condizioni il bilancio di un investimento che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Martiri della Resistenza. Stando alle prime informazioni pare che una donna 54enne residente a Portocannone sia stata investita da un’auto che sopraggiungeva lungo la strada. L’incidente si è verificato nella stessa zona dove il 22 gennaio scorso morì Donato Rubortone, l’82enne che ha perso la vita sempre investito da una macchina mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna è stata soccorsa da una ambulanza del 118 assieme ai volontari della Misericordia di Termoli ed è stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Lamentava dei dolori al lato destro e alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell’ordine e la Polizia Municipale a cui adesso spetterà il compito di ricostruire l’accaduto e la dinamica dell’investimento.