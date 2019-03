Donna travolta da un’auto, trasferita in codice rosso al Veneziale

ROCCARAVINDOLA

É stata investita poco fa (ore 19), nei pressi del “Maxi Cina” di Roccaravindola, una donna di 30 anni originaria di Macchia d’Isernia. Probabilmente, il tratto di strada poco illuminato e, quindi, la scarsa visibilità non ha permesso al conducente dell’auto di vedere la donna che in quel momento stava attraversando lungo la SS 85. A seguito delle gravi ferite riportate la 30enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. Traffico rallentato lungo l’arteria. S’indaga sull’accaduto.

(ORE 20,30) Seguono aggiornamenti dopo il grave incidente verificatosi lungo la SS 85 intorno alle 19 circa di oggi, giovedì 7 marzo. Una donna di Macchia d’Isernia è stata investita mentre era in procinto di attraversare la Statale. Probabilmente la scarsa visibilità, dovuta ai lampioni spenti lungo la strada, non ha permesso al conducente dell’auto che sopraggiungeva, un venafrano, di accorgersi della presenza della donna falciandola in pieno. L’uomo si è fermato immediatamente per prestare soccorso alla 30enne che non riusciva ad alzarsi da terra. Tempestivo l’arrivo del 118 che ha trasportato d’urgenza l’investita al pronto soccorso d’Isernia. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e raccogliere eventuali testimonianze. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato più volte segnalato per la sua pericolosità.

.