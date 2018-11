Investita in viale Pertini a Termoli, 40enne finisce al pronto soccorso

TERMOLI

Ha riportato diverse ferite e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita la 40enne investita questa sera (sabato 17 novembre) poco prima delle 20, in prossimità del centro commerciale “La Fontana” (in via Pertini) una delle strade più trafficate di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. A prestare i primi soccorsi alla malcapitata la conducente della vettura e alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato l’ambulanza. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno trasportato la 40enne al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri di Termoli per i rilievi di rito.