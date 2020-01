Investita in viale Padre Pio, epilogo drammatico. Muore 70enne

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarle la vita

Non ce l’ha fatta la 70enne che questa mattina, 3 gennaio, è stata investita all’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco (qui la prima notizia). La donna era stata trasferita immediatamente nel pronto soccorso che si trova a pochissima distanza dal luogo dell’investimento ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici della divisione di emergenza hanno provato di tutto per salvarle la vita ma la donna era arrivata già in coma profondo. Gli stessi medici stavano anche valutando un trasferimento in reparto più attrezzato quando il cuore della donna ha smesso di battere.