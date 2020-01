Investita in viale Padre Pio, anziana in gravi condizioni in ospedale

Si tratta dell’ennesimo investimento che avviene nell’ultimo periodo a Termoli

E’ stata trasferita in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli in gravi condizioni con un politrauma una 70enne che questa mattina, 3 gennaio, è stata investita all’altezza dell’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco. La donna è stata subito soccorsa e trasferita in pronto soccorso al San Timoteo che per fortuna si trova appena a pochi metri di distanza e i medici stanno facendo il possibile ma le sue condizioni sono molto gravi.