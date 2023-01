Investita in via Mascilongo, 72enne finisce in pronto soccorso

E’ stata trasferita in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi una 72enne che questa mattina, 24 gennaio, è stata investita all’incrocio tra via Mascilongo e via Perrotta. Tutto è accaduto in una manciata di minuti e per cause ancora in corso di accertamento.

Per fortuna la donna non ha riportato conseguenze fisiche di rilievo ma è stata in ogni caso trasferita in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno stabilizzato la donna e l’hanno trasferita in pronto soccorso e gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito.